"Knaster ammaliato da Pisa: la città incanta il patron del Pisa Sporting Club"

"Knaster adora la Toscana e Pisa. E’ rimasto ammaliato dalla nostra città". Dal palco di Eliopoli il sindaco Michele Conti ha parlato anche del patron del Pisa Sporting Club confermando "i buoni rapporti in termini istituzionali" che ci sono tra lui e il magnate russo di passaporto americano. "Ho conosciuto - ha spiegato il sindaco - una persona attenta e curiosa. Nei nostri colloqui, l’ultimo anche recentemente nell’intervallo della scorsa gara casalinga, affrontiamo i temi che riguardano l’amministrazione e il club: dallo stadio al centro sportivo. Sono due questioni rilevanti sulle quali Knaster intende andare fino in fondo seguendo per filo e per segno le procedure amministrative che servono per arrivare al risultato finale". Ma Conti si è soffermato soprattutto sul profilo personale del patron: "I nostri incontri sono sempre stati in occasioni ufficiali, tuttavia ho scoperto un uomo ammaliato dalla bellezza della Toscana (lui vive almeno tre mesi l’anno a Forte de Marmi) e, in particolare di Pisa. Durante un incontro in Sala delle Baleari fu entusiasta di questa stanza impreziosita da affreschi straordinari che raccontano la nostra storia. Sono convinto che il suo impegno per raggiungere traguardi sportivi sempre più prestigiosi andrà avanti a lungo".