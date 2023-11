Job Meeting, salone orientamento al lavoro

Job Meeting, il più grande evento di orientamento al lavoro e incontro con le aziende, approda a Pisa, il 29 novembre, dalle 9,30 alle 16,30 alla Stazione Leopolda. L’appuntamento, rivolto a tutti gli studenti e ai laureati delle Università della Toscana, fa parte del programma di Job Meeting Network, che da 30 anni è la più importante rete in Italia di eventi di lavoro per giovani. È organizzato da Cesop con il patrocinio e la collaborazione dell’Università di Pisa. Il media partner è Radioeco.it, la web-radio dell’ateneo pisano, gestita dagli studenti. Parteciperanno più di 30 aziende, pronte a ricevere i ragazzi ai vari stand per colloqui e suggerimenti. L’evento si articolerà in due aree principali: la prima "CV Check", in cui gli esperti di Umana saranno a disposizione dei partecipanti per una consulenza personalizzata sul curriculum del candidato. La seconda sarà quella degli Stand Aziendali, in cui sarà possibile incontrare i recruiter, consegnare il proprio CV e scoprire le opportunità aperte. Si potrà partecipare a vari workshop professionali, come il Job Meeting Experience Idea STORM, l’appuntamento di co-design dedicato agli studenti e laureati in materie Stem.

Giulia De Ieso