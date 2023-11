Job meeting 2023. Opportunità a Pisa

Si svolge a Pisa il 29 novembre, ma ospita aziende che cercano neolaureati in tutta la Toscana. All’edizione 2023 di Job Meeting partecipano, tra gli altri, la catena della grande distribuzione Lidl, Pwc, che fornisce servizi professionali di consulenza fiscale e legale alle imprese, Rekeep, gruppo che si occupa in Italia di servizi di supporto a edifici, persone e città, la multinazionale Ntt Data, Knauf, impresa con sede centrale in Germania che produce materiali per cartongesso e il gruppo Alten, leader nella consulenza per le tecnologie avanzate in campo ingegneristico e Ict. Presenti anche le principali agenzie del lavoro. Durante l’iniziativa i partecipanti potranno incontrare e sostenere i colloqui con i recruiter delle varie aziende, ma anche partecipare a workshop aziendali e di orientamento, come quello organizzato da Arti, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego che illustrerà gli strumenti e le agevolazioni per chi cerca lavoro in Europa. E’ possibile inoltre lasciare il proprio curriculum direttamente ai referenti aziendali. Il Job Meeting, che è rivolto a studenti universitari, laureandi e laureati alla ricerca della propria opportunità professionale, si svolgerà alla stazione Leopolda, in piazza Guerrazzi a Pisa, dalle 9.30 alle 16.30. L’evento è gratuito, per partecipare basta registrarsi tramite la pagina www.jobmeeting.iteventijob-meeting-pisa. Oltre all’evento in presenza, domani, mercoledì 23 novembre, è previsto anche il Job Meeting online dedicato a studenti e laureati in ingegneria di tutti i corsi di laurea. Anche in questo caso per partecipare basta iscriversi tramite il sito www.jobmeeting.it.

mo.pi.