Jin, una pisana su Forbes. Regina del marketing: "Grazie ai social media"

Da Pisa alle grandi attenzioni di Forbes, la rivista americana di economia, nota per le sue liste e classifiche sulle persone più influenti del mondo della finanza, della tecnologia, ma anche comunicazione, scienza e non solo. La pisana Irene Jin (foto), 31 anni, con la sua startup Jungler, è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista come una delle top 100 insights, ritagliandosi uno spazio importante nel mondo della comunicazione e del marketing. "In un momento in cui il mercato della creator economy continua a crescere e l’utilizzo dei social media è essenziale per comunicare con le nuove generazioni - scrive Forbes -, Jungler realizza campagne di influencer marketing per brand e agenzie di comunicazione". Irene Jin ha preso in mano l’azienda, dove lavorava nel 2019 all’età di 30 anni, dopo aver maturato 4 anni di esperienza lavorativa nel campo a Milano e Roma. "Credo nella formazione di giovani talenti toscani - dichiara Jin -, e il mio sogno è creare un’azienda capace di formare e valorizzare i giovani talenti che faranno il futuro del digital marketing".

Jungler, tra i tanti obiettivi, è stata selezionata tra le Women Value Company 2023, programma dedicato alle aziende che investono su talento femminile e gender equality, realizzato dalla Fondazione Marisa Bellisario in collaborazione con Intesa San Paolo. "Mi piacerebbe diventare un riferimento nel settore per aiutare i ragazzi talentuosi e con merito ad emergere, insegnare loro come rendere i loro contenuti più accattivanti e adatti per parlare di uno specifico brand ma anche diventare un partner insostituibile per garantire chiarezza in un settore come quello dell’influencer marketing".

Poi l’attenzione di Forbes che, nelle scorse settimane, le ha dedicato una pagina nella sezione Insights: "Sono felice che Forbes abbia accettato di raccontare la mia storia - conclude Jin -. Spero di essere d’esempio per chiunque voglia intraprendere una carriera in un settore molto specifico come questo e soprattutto di far lavorare talenti toscani senza dover ’scappare’ dalla propria città come ho dovuto fare io in passato". Prima di tornare a Pisa infatti Irene Jin, dove risiede nuovamente da due anni, ha vissuto tra Milano e Roma facendo campagne marketing in tutto il mondo. L’attenzione di Forbes arriva anche e soprattutto dai risultati di Jungler del 2023, con un fatturato in crescita, da da 86mila euro agli attuali 700mila euro.