IX Palio dei Comuni: la scelta del cavallo spetta ancora a San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME

San Giuliano Terme sarà ancora una volta il comune che potrà scegliere per primo il cavallo per la partecipazione al 9° Palio dei Comuni della provincia di Pisa in programma all’ippodromo di San Rossore domenica 26 marzo. La scelta dei cavalli nelle batterie avverrà nei locali della segreteria dell’ippodromo in occasione della dichiarazione dei partenti, cioè alle 9 di venerdì 24 marzo. San Giuliano è risultato al primo posto sommando il numero degli abitanti che nelle domeniche del 19 febbraio e del 5 marzo si sono recati, registrandosi, all’ippodromo di San Rossore. Alle spalle di San Giuliano Terme si sono classificati Buti, Cascina, Vecchiano, Crespina–Lorenzana, Bientina, Pontedera, Calcinaia, Vicopisano, Montopoli Valdarno, Calci, Capannoli, Fauglia, Lajatico, Peccioli, Casciana Terme – Lari, Terricciola Secondo la classifica indicata, venerdì 24 marzo i delegati dei comuni potranno scegliere a quale cavallo nelle due batterie di accesso alla finale abbinare il nome del loro comune. Secondo quanto accaduto nelle precedenti otto edizioni, i vari comuni si presenteranno alla dichiarazione dei partenti, e quindi alla scelta dei loro cavallo in ognuna delle batterie previste, con la persona che nel paese è nota per essere un esperto di ippica. In mancanza di rappresentanti ufficiali dei comuni invitati a presenziare alla scelta del cavallo, il posto ottenuto in base alla classifica delle presenze non avrà valore e si procederà al sorteggio. Nelle otto precedenti edizioni del Palio dei Comuni hanno già portato a casa il loro palio i comuni di Lajatico, Montopoli, Bientina, Vicopisano e Vecchiano. Al comune il cui cavallo si aggiudicherà la finale del 26 marzo verrà consegnato il palio che è rappresentato da un bellissimo drappo disegnato dalla pittrice Sara Guerrini per la 9^ edizione del Palio dei Comuni della provincia di Pisa.