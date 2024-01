Istituto "Ilaria Alpi" sempre più green. I lavori si faranno nelle vacanze di Pasqua

Efficientamento energetico nelle scuole secondarie di primo grado, nella palestra e negli uffici dell’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi di Vicopisano. I lavori saranno ultimati durante le vacanze pasquali per non disturbare le attività di studenti e insegnanti. Si tratta di un intervento di relamping a led, sono stati cioè sostituiti interamente i corpi illuminanti, con led appunto, con conseguenze importanti. "Prima di tutto si ha, in questo modo, un notevole risparmio energetico _ spiega l’assessore alle politiche energetiche, Juri Filippi _ proprio come sta avvenendo nel territorio comunale, con un’operazione analoga, e quindi si fa bene all’ambiente. Poi si ha più luce e luce di qualità, dato che la ditta che sta concludendo il lavori ha provveduto, come richiesto dall’amministrazione, a un miglioramento illuminotecnico per agevolare ragazzi e insegnanti e garantire loro maggiore benessere. Fare un’operazione simile a scuola – aggiunge Filippi – è anche didattico oltreché in continuità con le scelte di questa e delle amministrazioni precedenti".

"Come già comunicato - continua Filippi – abbiamo anche l’intenzione di promuovere almeno due impianti fotovoltaici sul territorio, da tempo garantiamo un minor utilizzo di plastica e un risparmio di acqua, grazie ai fontanelli, e abbiamo piantato circa mille alberi in questi ultimi anni. Riteniamo un aspetto davvero rilevante quello di tutelare e cercare di salvare l’ambiente, per le nuove generazioni soprattutto, grazie alla tecnologia. Nel progetto di relamping e di efficientamento energetico a scuola, inoltre, è prevista anche una serie di novità interessanti: le luci che si accendono e spengono a seconda della presenza o meno delle persone nelle stanze, una loro capacità di adattarsi all’ambiente quando vengono usate le Lim, abbassandosi, sia per il risparmio che per garantire un migliore contrasto e una migliore visione e altre che saranno comunicate a breve. Interventi analoghi interessaranno, nel corso del 2024, anche un’altra scuola del territorio".