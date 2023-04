"Istituire voucher per le spese sulla sicurezza sul lavoro"

La lista "Sviluppo e Territorio - Pesciatini per Pisa" a sostegno della candidatura a sindaco di Michele Conti propone "voucher per le spese per la sicurezza sul lavoro di imprenditori e partite Iva". Oggi, spiega una nota della lista civica, "si celebra la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, festività istituita dall’Organizzazione internazionale del lavoro nel 2003 e per rinnovare l’impegno di soggetti pubblici e privati alla diffusione delle tematiche della prevenzione degli incidenti sul lavoro e della tutela della salute dei lavoratori: non bisogna mai abbassare la guardia". Secondo Monica Bellagamba, candidata alle amministrative del 14 e 15 maggio, "la sicurezza sul lavoro è un argomento che non deve essere trascurato perché purtroppo gli incidenti sul lavoro non accennano a diminuire: le spese per la sicurezza non sono solo dei costi, o semplici poste di bilancio, ma un investimento per salvaguardare la vita e l’integrità fisica dei dipendenti, per questo come lista da sempre al fianco di lavoratori e datori di lavoro, ci vogliamo impegnare a trovare le risorse per promuovere maggiormente la cultura della sicurezza sul lavoro". Infine, Bellagamba, una vita trascorsa alle dipendenze di un importante istituto di credito e specializzata nel credito alle imprese, promette di impegnarsi "mettendo a disposizione di tutti le mie conoscenze professionali affinché gli strumenti e i consulenti già presenti sul territorio siano di supporto alla nostra crescita".