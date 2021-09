Pisa, 6 settembre 2021 - Tiene banco a Pisa l'aggressione subita da un ragazzo israeliano in vista nella città della Torre Pendente. Una visita da turista che si è conclusa con un incubo. Il giovane asserisce infatti di essere stato aggredito perché israeliano da un venditore pakistano di souvenir. Una vicenda rilanciata da diverse pagine Facebook vicine a Israele che mostrano il volto tumefatto del cittadino israeliano. Una vicenda che ha provocato polemiche e reazioni.

"Voglio esprimere al giovane turista israeliano Elad Forgash la mia vicinanza per la vile aggressione antisemita, mascherata con il pretesto dell'antisionismo, subita a Pisa alla vigilia del capodanno ebraico - dice il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini - Quanto accaduto non rappresenta assolutamente la cultura dell'accoglienza e dell'amicizia che rende uniche la città di Pisa, la Toscana e, più in generale, l'Italia. Proprio ieri il vicesindaco di Pisa, Raffaella Bonsangue, di Forza Italia, ha inaugurato nella città uno spazio pubblico intitolato ad Anna Frank. Un'iniziativa dal grande valore simbolico voluta fortemente dall'amministrazione cittadina. Questo è il linguaggio di Pisa, non certo l'intolleranza o la violenza. Un sentito ringraziamento va alle forze dell'ordine che hanno subito individuato l'autore dell'aggressione per il quale si sta valutando l'espulsione dall'Italia".

Il giovane israeliano, passeggiando vicino piazza Duomo, si è soffermato a guardare una delle tante riproduzioni della Torre pendente. Il venditore gli ha chiesto da dove arrivasse. Quando il ragazzo ha risposto Israele, il commerciante avrebbe cominciato a inveire contro di lui e a insultarlo. «Mi ha detto che odiava Israele e gli ebrei perché sono assassini», è la testimonianza del giovane riportata online.

«Fatto gravissimo. Ho contattato la nostra ambasciata - spiega la presidente Associazione Italia-Israele di Livorno, Celeste Vichi -. Un ennesimo gesto di antisemitismo di matrice antisionista». «Come componente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con Israele, esprimo solidarietà alla comunità ebraica in Italia e ai cittadini israeliani», sottolinea l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi.