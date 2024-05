"Irrigazione stagionale. Utilizzo consapevole"

Marco Bottino, presidente Anbi Toscana: "La nostra nuova missione sarà quella di sensibilizzare sul tema dell’utilizzo della plastica in agricoltura e arrivare a consorziati, cooperative o associazioni di categoria. L’obbiettivo è portare chi usa i sistemi di irrigazione stagionale a un utilizzo più consapevole, soprattutto sfruttando le bioplastiche. Inoltre, promuoviamo durante tutto l’anno degli studi in collaborazione con l’Università su sensibilizzazione, salvaguardia e tutela della biodiversità. Riteniamo che il problema dell’inquinamento da plastiche sia una priorità non rinviabile".