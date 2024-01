Ippica Classiche e new entry

Un pomeriggio di corse al galoppo a San Rossore che vede al centro del programma una prova ormai tradizionale della riunione pisana: il premio “Unione Industriale Pisana”, Istituzione che si è sempre dimostrata vicina al mondo dell’ippica che viene considerato, oltre che fenomeno sportivo di solida tradizione, anche volano di economia. La corsa, una qualitativa condizionata sulla distanza dei 1500 metri, ha raccolto undici cavalli al via. Il pomeriggio presenta altre prove di grande interesse.

Così la prova per puledri debuttanti sui 1500 metri dedicata a Enzo Gabbrielli che fu per oltre quarant’anni uomo di fiducia di grandi allenatori italiani cloncludendo la sua carriera con Federico Regoli. Un’altra figura che viene ricordata è quella di Franco Ferrucci, medico, che fu anche allevatore, proprietario, allevatore di cavalli da corsa a Barbaricina. La corsa è una maiden sulla distanza del doppio chilometro con otto cavalli al via.

Una new entry nel pomeriggio ippico a San Rossore è il premio “Piergiorgio Terranova”, Igor per gli amici. Che furono tanti se è vero che hanno voluto ricordarlo chiedendo ad Alfea di dedicargli una corsa. Saranno loro - “I ragazzi del pulmino” - a premiare il proprietario del cavallo vincitore di questa corsa che si disputa sulla distanza dei 1200 metri. A dimostrazione che l’ippodromo può anche essere un luogo dove ci si ritrova nei momenti felici (ma anche tristi, se uno degli amici scompare anzitempo) della propria vita. La corsa riservata ai gentlemen rider e alle amazzoni porta un nome illustre, “Mil Borromeo”, straordinaria figura di professionista che tutti hanno amato per la sua sapienza e la sua signorilità. Il suo successo nel Derby del 2005, allorché sellò De Sica, resta una data per molti aspetti storica nel pantheon di questa ‘classica’ che celebra quest’anno il suo 140° anno di vita. Infine il premio “Le Lenze”, 14 partenti, toponimo che ha mille agganci: è una strada di Barbaricina dove sono nati molti protagonisti del “paese dei cavalli”. Un nome per tutti? Enrico Camici.

Sette corse in programma, si inizia alle 13,30; questi i nostri favoriti. I corsa - Nisida, Montanair, Lady Babi; II - Akltajani Vdc, Elidor, Nawaf; III - Viburno, Have a Cigar, Hard Worker; IV - Chicotai, Tipui, King Collector; V - Kodiac Blue, Cochise Kid, Falconetta; VI - Bahia del Sol, Salah Al Din, Momento Giusto; VII - Petra Rooer, Raven’s Love, Global Myth.