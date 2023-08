"Io ci sto? Affare fatica a Cascina: Impegno e senso di comunità"

"Una grande azione collettiva a tutela dei beni comuni". È lo spirito del progetto "Ci sto? Affare fatica", rivolto a ragazzi dai 13 ai 19 anni residenti, finanziato e lanciato dal Comune di Cascina per stimolare i giovani under 20 a valorizzare meglio i giorni d’estate, un periodo spesso vuoto, attraverso attività di volontariato, , affiancati e accompagnati dalla comunità adulta locale. E col coinvolgimento anche dei negozi di vicinato. Attività che si svolgeranno dal 28 agosto al 1 settembre per la prima tranche da dieci posti disponibili, e dal 4 all’8 settembre per il secondo slot di dieci giovani.

Ogni gruppo si prenderà in carico alcuni beni comuni del territorio cascinese per contribuire attivamente a migliorarlo. Si tratta quindi di piccoli lavori di cura del verde, della pulizia di strade e sentieri, della tinteggiatura di panchine e staccionate, della realizzazione di murales decorativi, ecc.

Ciascun gruppo sarà accompagnato da un giovane volontario (tutor) col ruolo di guida e coordinatore e da un adulto “tuttofare” (handyman) in grado di trasmetterà le competenze tecnicheartigianali del lavoro sul campo. E come per ogni fatica, c’è la ricompensa. Gli sforzi di ciascun componente delle squadre di giovanissimi, verrà consegnato un “buono fatica” del valore di 50 uero da spendere negli ambiti principali della quotidianità (spese alimentari, abbigliamento, libri scolastici, sport e tempo libero), all’interno degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. "La scelta di sposare questo progetto - spiegano gli assessori Francesca Mori e Giulia Guainai - nasce dal desiderio di sostenere le nuove generazioni in percorsi che aiutino a comprendere che il bene comune debba essere tutelato e curato e che il lavoro è sempre collegato alla fatica. Proprio per questo è importante imparare a godere dei risultati generati delle proprie fatiche".