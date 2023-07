Investiti sulle strisce Nonna e nipotino finiscono in ospedale Paura in piazza Giusti

Paura ieri mattina in piazza Giusti, nel quartiere San Giusto, quando una coppia di anziani, all’interno di una vettura, ha investito una nonna con il nipotino che teneva per mano: secondo una prima ricostruzione stavano attraversando sulle strisce.

L’incidente è accaduto intorno alle 10. Sul posto la Pubblica assistenza di Pisa e la Misericordia di Pisa. Tanta apprensione per la signora, una 70enne di origine filippina, che ha perso conoscenza. E’ stata poi condotta in codice rosso al pronto soccorso: dove le hanno riscontrato un trauma e una frattura, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Scioccato il bimbo di 5 anni, che è rimasto ferito, ma non gravemente. Anche lui è stato portato in ospedale. Sul posto, anche la polizia municipale per i rilievi.

Molti i curiosi passanti che si sono fermati per capire che cosa fosse successo. Tanto che gli agenti hanno dovuto mettere un telo per proteggere i feriti mentre i sanitari effettuavano le prime operazioni di soccorso.

Le indagini sono in corso.

Nel pomeriggio, invece, altro incidente provocato - questo il racconto dei testimoni - da tre ragazzini su un monopattino elettrico in contromano in via Trento. Travolto, in questo caso, un anziano su una bicicletta.

Tra l’altro, nel primissimo pomeriggio due giovanissimi sono stati visti transitare in città sul mezzo elettrico, con sorpassi pericolosi. Potrebbero essere gli stessi. Nella zona del centro sono stati chiamati i carabinieri. "Hanno imboccato la strada da via Roma", hanno detto i presenti.

A. C.