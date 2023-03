Invasione di maturandi in Piazza dei Miracoli Il rito dei 100 giorni tra ansia e speranze

Migliaia di studenti provenienti da ogni angolo della Toscana e della Liguria si sono dati appuntamento in piazza dei Miracoli in occasione dei 100 giorni alla maturità. Il 2023 dei maturandi segna due ritorni: sia quello dell’Esame di Stato nelle modalità pre-pandemia con inizio delle prove il 21 giugno sia del rito collettivo e scaramantico nel cuore pulsante della città senza più mascherine o divieti di assembramento. Quest’anno per precauzione l’Opera della primaziale ha rafforzato la vigilanza all’interno del complesso monumentale e, per la prima volta, ha transennato la porta centrale del Duomo sulla quale è scolpita la lucertola in bronzo a due code, considerata un porta fortuna dagli studenti, proprio per mantenere a debita distanza i ragazzi. La tradizione, infatti, vuole che porti fortuna accarezzarla ma per preservare il monumento l’Opera primaziale pisana ha deciso di transennare l’area impedendo l’accesso dei giovani. Inoltre, è stato rafforzato anche il servizio di vigilanza da parte delle forze dell’ordine.

Ma i maturandi che si sono riversati in piazza non si sono lasciati sfuggire l’occasione di inscenare altri riti scaramantici, dai tradizionali cento giri intorno al Battistero, alle cento firme sulle magliette immacolate, fino a cento ‘batti cinque’, baci e abbracci. E’ stata un’esplosione di allegria quella che si è vista ieri all’ombra del complesso monumentale: la grande bellezza. I giovani sono tornati a sfoggiare il sorriso e ad abbracciarsi, guardando al futuro e lasciandosi alle spalle gli anni difficili della pandemia. Non manca però la preoccupazione relativa alla reintroduzione della prova tradizionale: "Avremmo preferito un esame sulla falsariga di quello dell’anno scorso – dicono le studentesse del Cecioni di Livorno, Lisa Bianchi, Martina Cestra e Francesca Morelli –, perché anche noi abbiamo risentito degli anni della ‘Dad’ e da domani dovremo metterci a studiare sodo". Tanti i pensieri di solidarietà ai compagni ucraini: "Auguriamo a tutti i maturandi - dicono gli studenti pontederesi Leandro Martini, Lorenzo Bonsignori e Filippo Landi - che la guerra finisca al più presto".

