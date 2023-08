Introduce la droga in carcere Consegna illecita al compagno Fermata prima del colloquio

Voleva far recapitare della droga al proprio convivente detenuto nel carcere di Don Bosco. Ma la donna non l’ha fatta franca e grazie all’acume investigativo del personale di Polizia Penitenziaria ed il fiuto eccezionale di un cane del Nucleo Cinofilo dei Baschi Azzurri del Corpo ha scoperto l’illecito e la donna è stata fermata.

A rendere noto l’episodio è Francesco Oliviero, segretario regionale per la Toscana del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: "Da tempo la Polizia Penitenziaria teneva sotto controllo alcuni soggetti che cercano di introdurre in carcere sostanze stupefacenti. Una donna, alla vista dei cani del Nucleo Cinofili della Polizia Penitenziaria, ha ingerito di un involucro, destinato al compagno ristretto. Il gesto non è passato inosservato ai poliziotti del Reparto colloqui i quali hanno portato a compimento una brillante operazione di polizia giudiziaria, sequestrando la droga".

Il ’Sappe’ della Toscana denuncia che l’introduzione di stupefacenti è sempre stata una piaga del penitenziario di Pisa "ma purtroppo il ridotto reparto Cinofilo non riesce a sopperire alle numerose richieste di supporto provenienti da tutti i penitenziari toscani". Per questo, Oliviero auspica che "l’organico di tale Reparto sia raddoppiato in modo tale da assicurare la costante presenza durante le giornate di colloqui e scongiurare l’introduzione di stupefacenti".

"I tentativi di introdurre droga in carcere continuano – sottolinea Donato Capece, segretario generale del Sappe – anche a causa dei tanti tossicodipendenti che popolano i penitenziari, nonostante una normativa molto favorevole consentirebbe di adottare iniziative volte a far scontare la pena in strutture ad hoc, sia all’interno del carcere, sia all’esterno, nelle comunità".