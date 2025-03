Intrattenimento e musica. Verso la lunga estate 2025

Ci sono opportunità per i giovani europei con il desiderio di mettersi alla prova nel mondo dell’intrattenimento, della danza, della recitazione, del fitness, dello sport o nelle attività ricreative per bambini. ️Hai esperienza o qualifiche nel settore del turismo, dell’ospitalità o della ristorazione? Seize the Summer with Eures torna il 20 marzo con un evento online dedicato a chi vuole lavorare nelle destinazioni europee più attraenti durante la stagione estiva. Collegarsi consentità di scoprire le opportunità disponibili e candidati per le posizioni disponibili. On line ci saranno i datori di lavoro che dannp informazioni su come vivere e lavorare in paesi come Austria, Croazia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna e Paesi Bassi. I collqui si svolgeranno anch’essi on line. Per maggiori informazioni e scoprire il programma della giornata: https://europeanjobdays.eu/it/seizethesummer2025?page=about. (fonte Informagiovani Valdera).