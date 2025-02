Quasi 20 interventi al giorno, l’impegno dei pompieri non solo sugli incendi: “Crescono gli incidenti”

Pisa, 4 febbraio 2025 – Oltre 19 interventi in media ogni giorno. Un 2024 impegnativo per i vigili del fuoco di Pisa e provincia che hanno da poco fatto il bilancio per l’attività del 2024 (1° gennaio-31 dicembre). Gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati“nella salvaguardia della sicurezza della comunità” sono stati 7177 in totale, suddivisi tra le varie sedi di servizio nella provincia di Pisa (dalla Centrale pisana, al distaccamento di Cascina, Castelfranco di Sotto, Saline di Volterra e aeroportuale fino ai distaccamenti volontari di Ponsacco, Pontedera, Lari, San Miniato e Vecchiano). Spettacolare resta l’operazione eseguita per il recupero di una persona (un 45enne) salita sulla Torre Pendente e che si era sentita male a settembre.

L’anno passato i pompieri hanno risposto “a un numero crescente di chiamate per incidenti stradali, impegnandosi non solo nel salvataggio delle persone, ma anche nel garantire la sicurezza sullo scenario per evitare ulteriori pericoli”.

L’emergenza maltempo, anche questa sempre più importante sul nostro territorio e non solo. “In risposta alle condizioni climatiche che hanno colpito alcune aree della provincia, il Comando vv.f è stato chiamato a fronteggiare situazioni di emergenza legate a incendi boschivi con operazioni di spegnimento e alluvioni”. Le ultime, le più significative, hanno messo in ginocchio in alcuni giorni di settembre settembre scorso, Monteverdi Marittimo, Montecatini Val di Cecina e Riparbella.

“Domiamo le fiamme, doniamo i cuori” è il motto dei vigili del fuoco. L’attività di prevenzione incendi del Comando vvf di Pisa resta una delle principali ed è stata “intensa” anche l’anno passato, un compito “istituzionale che il Corpo nazionale svolge per garantire la sicurezza antincendio sul territorio provinciale. In questo settore sono state risolte 2468 pratiche. Inoltre il Comando ha trattato 560 procedimenti giudiziari “a seguito dei controlli nelle attività di istituto”.

An. Cas.