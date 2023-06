Interventi d'urgenza sul litorale di Marina di Pisa, bambino in convulsioni e donna in arresto cardiocircolatorio Due interventi di emergenza sanitaria al Bagno Uisp e Gorgona di Marina di Pisa: un bambino di 1 anno in convulsioni e una donna in arresto cardiocircolatorio. Entrambi trasportati in codice giallo all'ospedale Cisanello.