Pisa, 29 settembre 2021 - 30 aprile 1986. Questa la data in cui un gruppo di ricercatori del Consiglio Nazionale di Ricerca (Cnr) di Pisa riuscì a connettersi per la prima volta a internet. Da quel giorno, la nostra vita è stata completamente rivoluzionata dall'arrivo della rete.



Per ricordare questo evento, il Comune di Pisa e la Regione Toscana ripropongono l'Internet Festival, quest'anno alla sua undicesima edizione. In collaborazione con il Cnr e la Fondazione Sistema Toscana, la rassegna, che parte dal 7 ottobre e va avanti fino al 10, indaga il web con esperti internazionali, eventi culturali, laboratori e contest.

La rassegna è stata presentata a Firenze.

Al centro di questa edizione la quarta dimensione, dove l'universo fisico si fonde con il mondo digitale. Da qui la parola chiave "Phygital": «Questo termine – commenta Claudio Giua, giornalista e direttore del festival, – è la miglior rappresentazione di un'edizione ibrida che raggiunge un pubblico sempre più ampio grazie alla forza della rete». Come l'anno scorso, infatti, la rassegna sarà mista, con una nuvola di iniziative online che introdurranno e seguiranno la tre giorni di eventi.

«Quest'edizione della rassegna segna un cambio di passo – afferma l'assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo -, perché l'innovazione è ormai diventata parte della nostra quotidianità: il Covid, infatti, ha velocizzato il processo di digitalizzazione e la rete è entrata nella nostra quotidianità ancor più di prima, dalla Dad al lavoro da remoto. Il confine fra fisico e digitale, ormai, sta svanendo».



I temi clou del festival saranno ben dieci, fra cui i dati della parità di genere, la cibernetica, le criptovalute, il diritto nella dimensione digitale e molto altro. Tutti i temi verranno accuratamente affrontati attraverso incontri con ospiti esperti come l'attivista e avvocata Cathy La Torre, la fumettista Fumettibrutti o il finalista del Premio Strega Johnatan Bazzi. E ancora: installazioni interattive, arte urbana, degustazioni multisensoriali, performance, concerti e presentazioni dal vivo, per un totale di 130 appuntamenti su dodici sedi, a partire dal fulcro del Centro Congressi Le Benedettine.

«Internet Festival è uno degli eventi più importanti dell'anno, dà un senso compiuto rivolto al futuro a una data storica, quella del 30 aprile 1986. Sembrano passati secoli se si pensa a quanto sia cambiata la nostra vita grazie alla rete», riflette il presidente della Regione Eugenio Giani, orgoglioso promotore del festival, fiore all'occhiello della regione Toscana.

E a essere orgoglioso è anche il sindaco di Pisa, Michele Conti: «Quando pensiamo a Pisa, non dobbiamo dimenticare la presenza delle scuole d'eccellenza: la Sant'Anna, la scuola Normale, il Cnr stesso che, come avete detto, nel 1986, intercettò il segnale che rivoluzionò la vita di tutto il mondo. L'Internet Festival non è solo una rassegna fine a se stessa, ma un'opportunità per puntare su tutto il territorio pisano, che può portare un valore aggiunto a tutta la Toscana e alla sua economia».