Pisa, 7 ottobre 2921 - L'edizione post Covid di Internet Festival si è aperto oggi all'insegna di una consapevolezza nuova. La 'fotografia' praticamente esatta di quanto il digitale sia ormai penetrato nella nostra vita quotidiana. Con tutti i pregi, vantaggi e rischi che ne conseguono. La parola chiave scelta dice tutto: #Phygital, neologismo anglofono per indicare la dimensione che fonde fisico e digitale, in cui l'emergenza sanitaria ci ha catapultati. Risultato: tante nuove forme di futuro assolutamente da scoprire.

Internet Festival 2021 si è aperto oggi con i primi appuntamenti. Pisa protagonista: "E' la culla del mondo digitale toscano e italiano" riprendendo le parole del direttore del Festival Claudio Giua che ha presentato tutto l'ampio programma insieme ad Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefano Ciuoffo, assessore regionale all’Innovazione, Alessandra Nardini, assessore regionale all'Istruzione, Michele Conti, sindaco di Pisa, Iacopo Di Passio, presidente di Fondazione Sistema Toscana, Anna Vaccarelli, dirigente tecnologo Istituto di Informatica e Telematica del Cnr e Registro.it, Gian Luigi Ferrari, Dipartimento di Informatica Università di Pisa, Marco Secondini, Scuola Superiore Sant’Anna, Cristina Martelli, segretario generale Camera di Commercio e Massimiliano Angori, presidente della Provincia di Pisa.

Cybersecurity, odio e identità in rete, evoluzione della Pubblica Amministrazione, didattica del futuro e molto altro ancora. Dieci aree tematiche, dodici sedi a partire dal fulcro che sarà il centro Congressi Le Benedettine.

Taglio del nastro anche alle Logge dei Banchi, con le autorità e gli organizzatori del festival, con l'inaugurazione ufficiale di Pisa Open Stage, totem tecnologico con mixer e amplificatore che i musicisti condivideranno per tutta la durata del festival per esibirsi live in piazza XX Settembre, prenotando il proprio slot attraverso una specifica app. In onore alla #sharingmusic, altro leit motiv di questa 11/a edizione.

Alle Manifatture Digitali inizia a prendere forma l’opera di 30mq che sarà realizzata live dallo street artist newyorkese Gaia, un work in progress fino alla sua forma definitiva di domenica 10.

Internet Festival è promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, Registro.it e Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore insieme a Camera di Commercio di Pisa, Provincia di Pisa e Associazione Festival della Scienza. La progettazione e l’organizzazione sono a cura di Fondazione Sistema Toscana. Il direttore del Festival è Claudio Giua. Project leader Adriana De Cesare (Fondazione Sistema Toscana). Anna Vaccarelli (IIT-CNR e di Registro .it) e Gianluigi Ferrari (Università di Pisa) coordinano rispettivamente il comitato esecutivo e scientifico.