Intelligenza artificiale e mercato del lavoro: A Pisa un incontro con i massimi esperti

Pisa, 13 novembre 2023 - Lunedì 13 novembre, alle 15.45, nell'Aula Magna del Polo Carmignani, ha avuto luogo il seminario dal titolo “Intelligenza artificiale e mercato del lavoro: l’impatto sull’occupazione”. L'incontro fa parte di un ciclo di seminari organizzati nell'ambito del progetto E-Legal Lab – Il diritto incontra le nuove tecnologie e i sistemi di AI, attraverso i quali si approfondiranno, con approccio interdisciplinare, alcune delle possibili implicazioni derivanti dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Gli incontri si svolgeranno nell'ambito del Corso di diritto del lavoro tenuto dal Prof. Pasqualino Albi, Ordinario di Diritto del Lavoro dell’Università di Pisa e dalla Dott.ssa Caterina Pareo, Ricercatrice di Diritto del Lavoro dell’Università di Pisa, con il patrocinio della Fondazione FAIR e saranno accompagnati da attività di laboratorio alle quali parteciperanno attivamente gli studenti del corso attraverso esercitazioni pratiche. Nel seminario del 13 novembre sarà esaminato più da vicino il rapporto tra algoritmi, intelligenza artificiale ed organizzazione del lavoro avuto riguardo anche all’impatto delle innovazioni tecnologiche sull’occupazione. Dopo l’introduzione della Prof.ssa Enza Pellecchia, Prorettrice per la coesione della comunità universitaria e il diritto allo studio dell’Università di Pisa, l’evento, coordinato dal Prof. Albi, vedrà la partecipazione di due esperti in materia di algoritmi, intelligenza artificiale e tecnologie robotiche: il Prof. Paolo Ferragina e l’Ing. Stefano La Rovere. Il Prof. Paolo Ferragina è Ordinario di Algoritmi presso il Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, membro del Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento CNR su "Ingegneria, ICT e tecnologie per l’energia e la mobilità", membro del Collegio di dottorato nazionale in Intelligenza Artificiale, e membro del Direttivo del Master in “Big Data Analytics and Artificial Intelligence for Society”, promosso dall'Università di Pisa e dal CNR, e che coinvolge le Scuole di eccellenza toscane (IMT Lucca, Sant'Anna Pisa e Scuola Normale di Pisa). I suoi studi, che si rivolgono alla memorizzazione compressa, all'analisi e al recupero di informazioni da Big Data, hanno originato circa duecento pubblicazioni su riviste e conferenze con referee, alcuni brevetti internazionali, cinque libri e vari capitoli in volumi internazionali. Il Prof. Ferragina, insieme al collega Giovanni Manzini dell’Università di Pisa, ha ricevuto nel 2023 il Paris Kanellakis Theory and Practice Award, il premio internazionale istituito nel 1996 dall’ACM e considerato per rilievo nel campo dell’informatica secondo solo al Premio Turing, di fatto il Nobel della disciplina. L’Ing. Stefano La Rovere è Direttore globale tecnologie avanzate e robotica di Amazon. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in Ingegneria meccanica presso l’Università degli Studi dell’Aquila e aver maturato diverse esperienze presso importanti società multinazionali (tra tutte P&G), nel 2017 viene assunto in Amazon con il compito di costruire il dipartimento di Advanced Technology per l’Europa. Attualmente si occupa dello sviluppo e dell’implementazione, a livello globale, di tecnologie di nuova generazione nella meccatronica avanzata e di sistemi diretti all'autonomia, per migliorare la sicurezza, migliorare l'efficienza/produttività e ridurre i costi. Alle relazioni del Prof. Ferragina e dell’Ing. La Rovere seguiranno gli interventi del Prof. Nicola Giocoli, Ordinario di Economia Politica presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, e della dott.ssa Caterina Pareo, Ricercatrice di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza della stessa Università.

M.B.