Intelligenza artificiale e fake news. A Pisa torna l’Internet Festival. Il tema chiave sarà l’identità digitale

Pisa torna a essere la capitale della tecnologia con l’Internet Festival, la cui 15/a edizione è in programma dal 9 al 12 ottobre in 13 luoghi della città con la novità del ritorno del Teatro Verdi di Pisa. C’è da sbizzarrirsi sul programma: si spazia dal talk sulle connessioni satellitari all’immancabile Intelligenza artificiale, dalle fake news al rapporto tra calcio e dati. Il tema dell’edizione 2025 è quello dell’identità e tra gli ospiti c’è proprio quel Riccardo De Gaudenzi, già capo del dipartimento di ingegneria elettrica dell’Agenzia spaziale europea che interverrà in un talk dedicato alle connessioni satellitari con riferimento al sistema Starlink. E c’è Adriano Bacconi, esperto della match analysis del calcio.

Tra gli ospiti attesi anche Vera Gheno, Stefano Nazzi, Ginevra Cerrina Feroni e Fumettibrutti. Al centro congressi ‘Le Benedettine’ si svolgerà l’appuntamento ‘Amica o nemica? L’Ia e il futuro della disinformazione’ e ‘Bufale un tanto al chilo’ dove verrà analizzato il ruolo dell’Ia nel contrasto alla disinformazione. Spazio poi all’edizione speciale di Fackup nights Florence a Pisa. L’identità economica digitale sarà al centro dell’evento ‘L’identità di Bitcoin: rivoluzione o asset per investimento?’, in collaborazione col Pisa Bitcoin Meetup. Il tema della sicurezza digitale verrà trattato nel corso del Cybersecurity day curato dal Cnr-IIt e dalla Fondazione Serics. La sessione ‘TecnoLaw’ alla Sant’Anna, curata da Fernanda Faini, porterà il confronto sul rapporto tra intelligenza artificiale e diritto.

Nell’Internet Festival pisano ci sono anche alcuni eventi curiosi: ad esempio si può dialogare col robot umanoide Abel nei panni di Galileo Galilei o assistere a un concerto immersivo grazie all’uso di visori di Virtual reality e tecnologie audio immersive. Ci sarà anche modo di intraprendere un viaggio virtuale nello spazio e nel tempo grazie alla Big Bang Machine a cura dell’Osservatorio gravitazionale europeo. Come da tradizione la manifestazione vuole coinvolgere il più possibile anche i ragazzi: i ‘T-Tour’, organizzati al Centro congressi Le Benedettine, permetteranno di partecipare a attività didattiche esplorando l’universo digitale attraverso laboratori interattivi, giochi educativi e esperienze immersive.

"L’identità è una parola molto impegnativa che può essere interpretata in tanti modi – ha spiegato il direttore di If Claudio Giua -. Noi la interpretiamo come la necessità di mantenere l’identità che ciascuno di noi ha e cercare di capire come la tecnologia nella sua moltiplicazione dell’identità può essere controllata per non fare dei disastri". Chiara Spinelli, coordinatrice del comitato esecutivo di If, ha parlato della manifestazione come "un luogo di confronto in cui si tiene tutto".

Nel rapporto con l’intelligenza artificiale Fosca Giannotti, docente della Normale di Pisa, Scuola che figura tra i promotori del festival, ha anche ricordato che "lunedì scorso all’assemblea generale delle Nazioni Unite è stato presentato un appello ai governi di tutto il mondo in modo da esortarli a riunirsi per definire le linee invalicabili per l’intelligenza artificiale. Tra i duecento firmatari ci sono Maria Chiara Carrozza e Enrico Letta". Insomma, nel prossimo ottobre a Pisa, ce n’è davvero per tutti i gusti.