Installata la nuova illuminazione sulla rotatoria Caduti di Kindu a San Giuliano Terme

Quattordici sorgenti luminose per un’illuminazione (quasi) da stadio sulla rotatoria intitolata ai Caduti di Kindu a San Giuliano Terme. Ora a pieno regime su uno snodo nevralgico, non solo per la viabilità sangiulianese, ma anche per quella dell’intera area pisana. E caratterizzato da un traffico importante di mezzi che giornalmente attraversano il tratto che confina con Pisa e il nuovo ospedale Santa Chiara a Cisanello. Il progetto, da 55mila euro di quadro economico, ha visto "la realizzazione di un impianto elettrico alimentato dalla nuova fornitura di energia elettrica di tipo BT – spiega l’assessore alle politiche per la Mobilità e i trasporti, Francesco Corucci –, gestito da interruttore astronomico, che permette di programmare l’attivazione e la disattivazione di un circuito in base all’ora o alle condizioni di alba o tramonto dell’area geografica interessata".

"Si tratta di un importante obbiettivo raggiunto che abbiamo portato a termine nonostante il soggetto attuatore che doveva realizzare i punti luce, insieme ad un distributore ed altre opere a scomputo degli oneri, abbia comunicato al Comune di non voler procedere all’edificazione della stazione carburanti e, dunque, di tutti gli interventi ad essa collegati illuminazione compresa – spiega il sindaco Sergio Di Maio –. L’Amministrazione comunale si è dovuta dunque accollare l’intera spesa, ma siamo contenti che adesso possiamo godere di un’infrastruttura altamente efficientata".

Lavori necessari e auspicati dalla cittadinanza. L’attenzione sulla necessità di illuminare lo snodo si era amplificata dopo l’episodio della morte nel 2021 di Besmir Shala, operaio albanese di 29 anni, che si schiantò in scooter contro la rotonda. A scoprire il corpo, adagiato sull’asfalto, accanto al suo scooter Beverly Piaggio, solo la mattina, erano state due cicliste, che avevano subito allertato i soccorsi, purtroppo ormai inutili.