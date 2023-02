Inseguimento e scontro: feriti due carabinieri

Incidente fra Torre del Lago e Migliarino Pisano, feriti due carabinieri

Pisa, 14 febbraio 2023 – La macchina piena di orologi, ori e oggetti preziosi. Tutti probabilmente rubati in qualche abitazione tra il pisano e la Versilia. Per questo tre giovani rom, residenti fra Torre del Lago e Migliarino pisano, già conosciuti dalle forze dell’ordine, alla vista di un posto di blocco dei carabinieri, hanno deciso di non fermarsi, di tenere premuto il pedale dell’acceleratore e di scappare via a tutta velocità. Ne è nato un inseguimento da brividi che solo per miracolo non si è concluso in tragedia. La Range Rover dei fuggiaschi è andata a schiantarsi frontalmente contro una gazzella dei carabinieri. Risultato: auto praticamente distrutte e due militari portati in ospedale in codice giallo. Per fortuna al Pronto Soccorso dell’ospedale Versilia hanno verificato che le lesioni non erano gravi e i due carabinieri sono stati dimessi con prognosi di 10 giorni.

Il violento impatto ha comunque frenato la fuga del terzetto. Il conducente è stato arrestato per resistenza e danneggiamento aggravato, mentre i due passeggeri sono stati denunciati per resistenza e ricettazione.. L’auto è stata sequestrata insieme agli oggetti preziosi ritrovati. Adesso sono al vaglio degli investigatori che dovranno appurare da dove proveniva quel tesoretto, probabile provento di una serie di furti. Tutto tranne l’auto. Quella era regolarmente intestata al conducente. Ed era pure assicurata.

L’inseguimento è iniziato poco prima della mezzanotte fra domenica e lunedì in zona Migliarino pisano, dove erano in corso alcuni servizi di controllo del territorio che vedeva impegnati in un posto di blocco la Radiomobile di Pisa. Di fronte a questo posto di blocco è passata la Range Rover che non si è fermata all’alt. La vettura, incurante dell’intimazione, si è diretta a forte velocità sull’Aurelia in direzione Torre del Lago. E l’inseguimento da brividi è proseguito attraversando Torre del Lago e avvicinandosi verso Viareggio. Le immediate ricerche diramate dalla Centrale di Pisa alla centrale di Viareggio ha permesso di intercettare la vettura dei fuggitivi in località Bicchio. Vedendosi braccati, i fuggitivi hanno provato un’ultima disperata e pericolosissima mossa colpendo frontalmente la pattuglia di Viareggio accorso in supporto e che stava sbarrando la loro via di fuga.

L’impatto è stato violentissimo. I tre fuggitivi sono rimasti bloccati dentro la Range Rover e sono stati bloccati subito dai carabinieri non direttamente coinvolti nell’incidente. I militari feriti, invece, sono stati soccorsi dal personale del 118 che ha mandato sul posto ambulanze e automedica. I rilievi dell’incidente stradale sono stati effettuati dagli agenti della polizia municipale, mentre i carabinieri hanno preso in custodia i tre, avviando le indagini per capire da dove proveniva tutto quell’oro che volevano nascondere alle forze dell’ordine.

Paolo Di Grazia