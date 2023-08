Inseguimento alla Stazione: folle corsa in controsenso. Preso uno dei ladri in motorino

Pisa, 21 agosto – Inseguito il ladro e preso: recuperata anche la refurtiva. E’ l’operazione messa a segno dalla polizia Municipale che ha intercettato e recuperato un ciclomotore appena rubato in città e poi ha fermato il malfattore a bordo dopo un inseguimento avvenuto a piedi per le vie del quartiere della Stazione.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di sabato: una pattuglia in servizio in zona Stazione ha avvistato in via Nino Bixio, un ciclomotore con due persone a bordo senza casco. Alla vista degli agenti il conducente ha tentato immediatamente la fuga in direzione di viale Gramsci e via Corridoni, per poi imboccare via Puccini e via Vespucci controsenso.

Per evitare un autocarro – che sopraggiungeva nel giusto senso –, il ciclomotore ha perfino sbandato contro un’auto in sosta. Così i due soggetti a bordo hanno proseguito la loro fuga a piedi.

Un agente della pattuglia tuttavia, senza darsi per vinto, si è messo all’inseguimento a piedi: ha raggiunto uno dei due delinquenti e lo ha bloccato. Il soggetto, un 29enne albanese, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, è stato quindi denunciato per il reato di ricettazione in concorso. L’altro complice, un italiano e conosciuto dalla Polizia Municipale per i precedenti specifici, pur dileguatosi è ora attivamente ricercato.

Il ciclomotore era stato rubato poco prima in una via del centro ed il proprietario non si era ancora accorto del furto. Il mezzo è stato quindi immediatamente riconsegnato al legittimo proprietario.