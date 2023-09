Insediamento militare. Sinistra Italiana tira per la giacca il Pd: "Promuova il dibattito"

"L’insediamento militare al Cisam è da respingere nel metodo e nel merito. Nel metodo perché è una proposta calata dall’alto senza nessuna preventiva e seria discussione ed è ancora più incomprensibile la scelta della Regione Toscana e del Presidente del Parco di dare parere favorevole a un simile progetto, ma anche chi non ha partecipato o chi si è astenuto alla votazione, si assume la responsabilità politica di non aver contribuito a respingere la proposta". Sinistra Italiana, con la coordinatrice provinciale Anna Piu e il coordinatore regionale Dario Danti, "bombarda" il Pd e ribadisce un no grosso come una casa all’ipotesi di realizzazione del centro di addestramento a San Piero a Grado, nel perimetro dell’area protetta.

E sul Pd il partito di Fratoianni aggiunge: "A meno che non intenda rendere palese la propria contrarietà, innanzitutto promuovendo una discussione istituzionale e pubblica: noi eravamo e restiamo contrari a qualsiasi insediamento militare, così come a qualsiasi spesa in questo ambito a maggior ragione in un periodo di grande difficoltà economica per tutti".

Insomma, Sinistra Italiana chiede al Pd di promuovere "un dibattito aperto e plurale a partire dal coinvolgimento di esperti e associazioni" su un tema che sta creando, soprattutto a sinistra, un forte mobilitazione mentre per ora a parte qualche distinguo dalle cariche istituzionali e l’uscita pubblica su La Nazione del segretario cittadino dem, Andrea Ferrante, che ha criticato apertamente l’operato dei presidenti di Parco e Regione (entrambi del Pd) e della senatrice Ylenia Zambito, tra gli esponenti regionali di spicco del partito regna il silenzio.

"Il progetto - osserva Sinistra italiana - non si può chiamare nemmeno tale, in quanto consiste in poche foto da satellite dalle quali nulla è comprensibile: volumetrie, viabilità, tempistiche, abbattimenti di vegetazione, niente è minimamente determinato. Allora, è evidente che una simile proposta non è nemmeno valutabile e dunque va respinta al mittente senza esitazioni". Ma secondo Piu e Danti c’è anche "la questione di merito" perché "bisogna opporsi alla realizzazione della base per contrastare queste economie di guerra: l’insediamento della base significa alterare, o addirittura peggiorare, l’equilibro ambientale della zona che dovrebbe essere considerata come un parco naturale e quindi da proteggere e non da caricare ulteriormente di strutture militari, tra l’altro già ampiamente presenti". Insomma, questioni di principio sulle quali i partiti e i loro esponenti devono dire la loro e non può essere un caso che a firmare la nota sia anche il coordinatore regionale di Sinistra Italiana che sulla vicenda della privatizzazione dell’aeroporto non esitò a dimettersi da assessore della Giunta Filippeschi per rivendicare il suo dissenso a quell’operazione.