Insediamento abusivo. Blitz sul viale D’Annunzio, trovati anche un cane e un allevamento di pulcini

Pisa, 23 luglio 2023 – Le indagini stanno andando avanti. Blitz in un insediamento considerato abusivo sul viale D’Annunzio nella settimana appena conclusa. Un sopralluogo condotto dalla polizia (Volanti della questura) con il supporto dei carabinieri forestali e delle guardie zoofile Nogra. Un’operazione partita da segnalazioni che è andata avanti per tutta la mattina. L’intera area è stata sequestrata preventivamente.

Gli occupanti dell’appezzamento di terreno, di origine straniera, sono stati condotti in questura per accertamenti sulla loro presenza sul territorio e altri approfondimenti. Tra le roulotte, sono stati rinvenuti anche un cane e una gallina con otto pulcini recuperati dal Nucleo operativo guardia rurale ausiliaria.

L’intervento è scattato il 18 luglio, le stesse guardie sono state attivate dalla questura di Pisa, a seguito di una operazione di polizia giudiziaria. Sono stati i volontari a recuperare i dieci animali: un cane di razza simili Pitbull e una gallina con otto pulcini. Sequestrata preventivamente l’area con all’interno auto con targa straniera, roulotte e molta sporcizia. Una zona molto degradata dove sono stati abbandonati materiale vario, rifiuti urbani e speciali.

"Il cane, molto affettuoso e tenuto bene, nessun maltrattamento, è risultato privo di microchip ed è stato trasferito al canile “Soffio di Vento”", spiega il coordinatore delle guardie Michele Mennucci. "Sarà sottoposto a visita veterinaria come da protocollo. Dopodiché sarà dichiarato adottabile". Non è stato facile il recupero: era sotto a una delle roulotte. " La gallina e gli otto pulcini (in affido giudiziario) saranno custoditi nell’area attrezzata per animali nella sede operativa Nogra".

Si sta cercando di verificare se nell’insediamento si tenessero attività illecite. Nel primo tratto di viale D’Annunzio, quello più vicino al Cep, sono stati già rintracciati insediamenti non in regola e anche discariche nascoste dalla boscaglia. Questo è il terzo intervento del Nogra in questa parte di città. Proseguono dunque gli accertamenti per ridurre gli accampamenti irregolari ma anche le discariche.

Un anno fa erano stati sequestrati (amministrativamente) sessantadue animali. Era successo durante un sopralluogo nella pineta di Marina da parte delle guardie del Nogra per l’attività di vigilanza zoofila-ambientale sul Litorale. In un terreno in pineta erano state sequestrate capre e galline, ma anche altri animali da cortile, tra cui piccioni, "detenuti senza le necessarie autorizzazioni della Asl", aveva spiegato il coordinatore Mennucci.

"I proprietari sono stati sanzionati e dovranno regolarizzare nel più breve tempo possibile la detenzione". "E’ importante farlo, la legge lo prevede perché in caso di pandemia non c’è un riferimento, non si riesce a fare il tracciamento". Le verifiche erano scattate, in quel caso, dopo il ritrovamento di capre nelle pinete del Litorale, segnalate da cittadini e villeggianti "che passeggiavano o correvano nei sentieri a Marina, Tirrenia e Calambrone".

Antonia Casini