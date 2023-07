Iniziativa sulla cittadinanza

Si stima che siano oltre 1 milione gli italiani e le italiane, nati eo cresciuti in Italia, ancora senza cittadinanza: il libro di Camilla Hawthorne racconta una generazione di persone che, pur essendo e sentendosi italiane, non vedono riconosciuto questo loro diritto. Domani sera alle 21.15 in piazza Cavallotti dibattito a partire dal libro ’Razza e cittadinanza’ di Hawthorne con Federico Oliveri, direttore della collana Hurriya, Sergio Bontempelli (Africa Insieme), la giurista Nura Musse Ali e l’attivista Deepika Salhan.