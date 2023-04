Inizia la stagione di MardiVe Dal 2 maggio la sosta si paga Pass parcheggi in distribuzione

Sono in distribuzione i pass per i parcheggi a Marina di Vecchiano. "I parcheggi a pagamento entreranno in funzione il prossimo 2 maggio sul nostro litorale ed è già possibile fare richiesta degli speciali abbonamenti al costo di 20 euro per i cittadini vecchianesi per l’intera stagione estiva. La richiesta e la distribuzione avviene direttamente online: sarà necessario inviare una mail a [email protected] con il modulo di domanda debitamente compilato e l’attestazione di ricevuta di pagamento della quota dei 20 euro.

"Solo per coloro che fanno richiesta del pass per la prima volta o per una autovettura diversa da quella per cui è stato richiesto il pass per il 2022, sarà necessario produrre ulteriore documentazione – spiega il Sindaco Massimiliano Angori. – Sul sito www.comune.vecchiano.pi.it sono disponibili tutti i dettagli e il modulo con cui è necessario presentare domanda. Ricordo che da questo anno i pass subiscono alcuni aumenti, in particolare per i residenti del Comune di Vecchiano si passerà dai 15 ai 20 euro del costo annuale del parcheggio, e per i residenti di San Giuliano Terme si passerà dai 50 ai 55 euro di costo annuale".

"Preme precisare, tuttavia, che a fronte di suddetti aumenti, che abbiamo cercato di contenere nel limite del possibile, siamo riusciti tuttavia come istituzioni, in sinergia con il Comune di San Giuliano Terme e l’Ente Parco, a mettere a punto un importante progetto di copertura dati che sarà la vera novità per il 2023, una operazione del valore complessivo di circa 50mila euro. Attraverso l’apposizione di un palo per l’antenna e la trasmissione dati, andiamo così a sanare la situazione di nero della linea internet nella zona di Case di Marina. Un progetto condiviso, dunque, che con l’operatività di Pisamo e di Devitalia, farà sì che la zona sia coperta con la linea internet, permettendo la connessione dati e la possibilità di telefonare", aggiunge il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio.