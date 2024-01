Ingresso all’Arena, il Pisa rilancia: "Incentivi speciali per gli Under 19"

Per superare i problemi di accesso all’Arena Garibaldi, dopo le problematiche emerse su alcuni afflussi oltre la capienza consentita in Curva Nord, il Pisa Sporting Club ha voluto dare immediatamente seguito a quanto emerso martedì mattina nel corso della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata e presieduta dal Prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro.

La società nerazzurra ha così confermato la propria totale disponibilità a mettere in atto progetti in grado di coinvolgere i giovani tifosi mettendo al centro lo sport ed i valori che lo stesso rappresenta. Come reso conto dal Pisa in una nota "la società è disponibile ad individuare ulteriori soluzioni che possano essere la miglior risposta possibile alle richieste di accesso allo stadio dei nostri più giovani tifosi e che permettano nel contempo di assicurare la massima garanzia di sicurezza con riferimento alla regolamentazione dell’afflusso in fase di ingresso e al rispetto delle capienze dei vari settori dell’impianto - scrive il Pisa in un lungo comunicato, ribadendo anche quanto fatto in questo senso nel corso di tutta la stagione -. La società peraltro, nel corso della attuale stagione agonistica ha già previsto incentivi e promozioni mirate alla parte anagraficamente più giovane della tifoseria; iniziative rivolte anche e soprattutto a far vivere a giovani e giovanissimi l’Arena Garibaldi Stadio "Romeo Anconetani" nella propria totalità".

A tal proposito, ricorda il Pisa che in fase di abbonamento gli under 14 hanno avuto una particolare attenzione: "Sono state predisposte delle promozioni speciali rivolte agli Under 14 in ogni settore e ai gruppi familiari nel settore di gradinata - prosegue il Pisa Sporting Club - relativamente agli Under 14 è stata prevista una tariffa ridotta del costo dell’abbonamento stagionale, mentre nell’abbonamento categoria ‘Family’ la ricaduta positiva sul pubblico più giovane era relativa alla notevole scontistica prevista per l’abbonato Under 21". Metà delle partite della stagione avranno anche tariffa ridotta nel corso della stagione 2023-2024 e, a partire da Pisa-Reggiana di domani pomeriggio (alle 16.15 all’Arena Garibaldi), la società infine ha introdotto una nuova scontistica: "Per gli under 19 saranno riservati 200 biglietti settore di gradinata Laterale - conclude il Pisa in una nota -. Ragazzi e ragazze appartenenti a questa categoria potranno acquistare (fino ad esaurimento del numero previsto) il loro titolo d’ingresso esclusivamente al Pisa Store di Via Oberdan (Borgo Largo) al prezzo speciale di 10 euro ( + 2 euro d.p.)".

La Prefettura infatti aveva annunciato uno scrupoloso prefilgraggio dopo la riunione di martedì con l’obiettivo della sicurezza per i tifosi, rivelando come ci fosse anche un problema di utilizzo di copie di QR legati ai biglietti di accesso e che esiste un’abitudine piuttosto consolidata di alcuni giovani tifosi di provare ad entrare in massa nello stadio, in prossimità dell’inizio delle partite del Pisa, anche utilizzando titoli che sarebbero idonei per l’ingresso in altri settori dello stadio. Sul fronte problemi in gradinata invece, tutto rimarrà così com’è al momento, con l’interdizione della parte di gradinata che confluisce in curva sud, con il Comune e la società che hanno iniziato a lavorare sulle necessarie verifiche tecniche sull’impianto sportivo per ripristinare la capienza dello stadio come era stata concepita almeno originariamente a inizio stagione.