Infrastrutture sulla costa. La Tangenziale nord est approda in consiglio

L’inchiesta de La Nazione delle scorse settimane sul gap infrastrutturale della Toscana, con la proposta dell’assessore Massimo Dringoli di rilanciare il dibattito pubblico sulla realizzazione della tangenziale nord est, approda in consiglio comunale. Domani infatti l’argomento sarà discusso dall’assemblea cittadina con la richiesta del capogruppo di Diritti in comune, Ciccio Auletta, di invitare a partecipare anche i rappresentanti di Regione, Provincia e Comune di San Giuliano Terme. Il punto di vista proposta da Auletta è esattamente opposto a quello di Dringoli che ritiene "indispensabile la realizzazione dell’infrastruttura, tanto più in conseguenza del completamento del nuovo grande ospedale", mentre il capogruppo di Diritti in Comune la bolla "come un’opera fuori dalla storia" e per questo "chiede netta discontinuità rispetto al passato". Al centro del dibattito ci sarà anche la posizione di Fratelli d’Italia, che invece raccoglie l’appello dell’assessore all’urbanistica e presenterà "un atto affinché la Regione e la Provincia di Pisa facciano la loro parte nella realizzazione del progetto". Il capogruppo Maurizio Nerini osserva infatti che "il Governo Meloni stanzierà inizialmente tra i 6 e i 6.5 milioni di euro per l’opera ma non sappiamo se ci sia un progetto esecutivo, perché per quello che ci è stato riferito sembrerebbe che il progetto approvato riguardi solo il nodo di Madonna dell’acqua: Regione, Provincia e Comune di San Giuliano sono in colpevole ritardo, per questo chiediamo a Regione e Provincia di convocare quanto prima una conferenza dei servizi per definire le caratteristiche del tracciato e superare le numerose criticità che erano presenti nel progetto preliminare del 2007, ma anche di riconoscere che l’infrastruttura è urgente e necessaria e di conferire l’incarico di progettazione affinché la strada sia in funzione prima della conclusione dei lavori al Cisanello". "La sinistra - aggiunge Diego Petrucci, consigliere regionale e coordinatore cittadini di FdI - ha progettato un imponente polo ospedaliero a Cisanello senza pensare alla viabilità necessaria per raggiungerlo. Il Governo Meloni sta facendo molto per rimediare ai disastri della sinistra nel nostro territorio e ne è la prova l’impegno concreto a fornire ingenti risorse per realizzare quest’opera fondamentale".