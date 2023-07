Infastidisce la sua ex a una festa sul mare, ma ha il divieto di avvicinarla: arrestato

Tirrenia (Pisa), 8 luglio 2023 – Ha infastidito la ex compagna, raggiunta a una festa sul mare in una bagno di Tirrenia nonostante il divieto di avvicinamento disposto dal tribunale di Pisa appena una settimana fa. Dopo l'allarme dato dagli amici della donna al numero unico di emergenza 112, è stato arrestato in flagranza da una pattuglia delle Volanti della questura. A finire nei guai un 32enne del Centro America residente a Pisa.

Stamani, 8 luglio, il pu bblico ministero ha confermato nei suoi confronti la misura già adottata, addizionando alle contestazioni cui doveva già rispondere in tema di maltrattamenti e lesioni, anche questa ulteriore violazione al codice penale. La compagna aveva denunciato reiterati maltrattamenti e lesioni e proprio per questo il giudice aveva disposto nei confronti del 32enne il divieto di contattare la vittima, di avvicinarsi ai luoghi da lei frequentati e di starle a minimo 500 metri di distanza. Nonostante ciò, l'uomo ieri sera si è presentato a una festa in un bagno di Tirrenia, sul litorale pisano, dove c'era anche la ex, che aveva postato sui social l'evento rendendo nota la sua posizione. Una volta sul posto il 32enne ha infastidito la ragazza.