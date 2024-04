Infanzia violata. Palpeggia bambina e riprende col telefono. Conoscente arrestato

Le avrebbe abbassato le mutandine e l’avrebbe palpeggiata nelle parti intime. L’uomo, un italiano di mezza età, conoscente della famiglia, avrebbe approfittato di un attimo in cui la mamma era andata a finire una commissione. Pochi attimi. La piccola (minore di 14 anni) si trovava in un esercizio commerciale in un luogo familiare. L’indagato - ora in carcere per violenza sessuale compiuta sulla ragazzina - avrebbe portato all’esterno la bimba con una scusa ’deve fare la pipì’. E qui l’avrebbe toccata riprendendo il suo gesto con il cellulare. E’ successo nei mesi scorsi, all’inizio dell’anno nuovo, in un quartiere periferico di Pisa. La piccina, poi, ha raccontato la storia alla madre che ha chiesto subito aiuto al pronto intervento della questura, da qui è partita la denuncia.

A quel punto sono scattate le indagini della polizia, in particolare della sezione specializzata in questo tipo di reati della squadra mobile di Pisa. La bimba è stata condotta anche in ospedale perché i medici potessero accertarsi delle sue condizioni di salute. Tutte le operazioni sono state svolte in assoluta tutela della piccola, già provata da un episodio simile.

In poche ore la vicenda è stata ricostruita e sono stati raccolti indizi che hanno portato a "un grave quadro indiziario a carico dell’indagato, suffragato in maniera inequivoca dall’acquisizione delle foto dallo smartphone di quest’ultimo, peraltro eliminate proprio allo scopo di inquinare le prove", spiega la stessa polizia in un comunicato sulla vicenda delicata e resa nota a distanza di mesi proprio per salvaguardare la bambina.

Un approfondimento è stato svolto dalla Scientifica proprio sul telefono dell’uomo recuperando quanto era stato cancellato. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica: è stata chiesta un’ordinanza di custodia cautelare in carcere al giudice per le indagini preliminari, che, dopo aver letto il fascicolo e anlizzato tutte le prove dell’accusa, ha disposto la misura cautelare nei confronti dell’uomo sospettato. Misura eseguita dalla stessa squadra mobile che lo ha poi condotto nella casa circondariale Don Bosco di Pisa.

La sezione specializzata della mobile pisana è composta da 4 investigatori: 3 poliziotte e 1 poliziotto. E’ un nucleo a tutela delle vittime particolarmente vulnerabili, non solo donne, ma anche e soprattutto minori, persone disabili, anziani vittime di reati violenti, dalla lesione ai maltrattamenti, dalle violenze sessuali all’omicidio". Primo obiettivo, quello di proteggere la vittima, oltre che raccogliere prove ed elementi che possano essere utili per le indagini.

Le violenze sessuali nell’ultimo anno a Pisa sono aumentate, passando - i dati sono stati forniti nell’ambito dell’ultima festa della polizia che si è tenuta mercoledì - da 47 nel 2022-23 a 59 nel 2023-24.

A. C.