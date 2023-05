Industria pisana modello Riesce a trattenere talenti nelle imprese del territorio

Ricerca, selezione del personale, collocamento e trattenimento dei talenti perché "le persone rappresentano il vero fattore di crescita dell’impresa". Sono stati questi i temi principali dei quali si è discusso nei giorni scorsi a Firenze nel corso di un’iniziativa di Impresa Formazione Toscana, il centro servizi dedicato alla formazione per le aziende creato dalle Confindustrie di Firenze e di Pisa. All’incontro hanno partecipato Paolo Sorrentino, presidente di Impresa Formazione Toscana, Emanuele Rossini, Hr Director di Ruffino srl, Mara Villa, sites hr manager di STMicroelectronics, Azzurra Morelli, vicepresidente Confindustria Firenze con delega alla Formazione e al Capitale umano, e Patrizia Pacini, vicepresidente di Impresa Formazione Toscana". Per trattenere i talenti, osserva Pacini, "la formazione è una delle leve su cui si intende puntare in via prioritaria, per aumentare la capacità di piccole e grandi aziende di essere attrattive verso i giovani".

E secondo il presidente degli industriali pisani, Andrea Madonna, la giornata fiorentina "la difficoltà di trovare personale qualificato e quindi di fare formazione è il tema del momento: sappiamo bene che la carenza di manodopera specializzata è crescente a livello globale e che è passato dal 30 al 70% senza risparmiare nessuno, per fortuna il dato della provincia di Pisa è abbastanza in controtendenza rispetto a innovazione e occupazione e dunque siamo più attrattivi". Del resto, aggiunge Madonna, "con un tasso di occupazione stimato dai dati Istat al 67,8%, la provincia di Pisa, supera il valore nazionale attestato al 60,1% e registriamo con orgoglio anche il miglior rapporto a livello toscano tra presenza di start-up e numero di aziende: lo stesso vale per i brevetti (il 56% di quello alla Camera di commercio della Toscana nord ovest è pisano), così come su 312 start-up e piccole e medie imprese innovative 200 sono pisane".

"Significativo – conclude il presidente degli industriali pisani - è il fatto che le aziende ad alto potenziale tecnologico abbiano sviluppato una spiccata sensibilità in tema di risorse umane al punto da aver fatto una loro specialità il trattenere risorse di alto livello. Oltre a Ruffino un esempio è STMicroelectronics che, in coerenza con questa filosofia, ha aperto a Pisa perché sede di grandi centri di ricerca". Ne è convinta anche Mara Villa (STMicroelectronics): "E’ fondamentale contribuire allo sviluppo delle comunità nelle quali opera, per questa ragione ha avviato più di 50 collaborazioni con poli universitari e centri di ricerca, sostenendo start up e supportando progetti innovativi".