"Indirizzi diversi da quelli scelti": "I promossi a giugno hanno priorità"

PISA

Le famiglie (una quindicina in tutto) da una parte. La scuola dall’altra. In mezzo la diatriba per la scelta dell’indirizzo nel triennio all’istituto alberghiero Matteotti. Le famiglie sostengono che, nonostante i propri figli abbiamo effettuato la scelta dell’indirizzo a gennaio, come indicato dalla scuola, "ora si ritrovino inseriti in classi di altri indirizzi per scelta dello stesso istituto". Gli indirizzi all’alberghiero Matteotti sono quattro: sala, accoglienza turistica, cucina e pasticceria. La scelta va compiuta a gennaio del secondo anno.

"C’è chi ha scelto sala e si ritrova in accoglienza turistica, chi cucina ed è stato inserito in una classe di pasticceria – le rimostranze che un gruppo di genitori ha palesato ieri mattina telefonando alla nostra redazione – A gennaio, al momento della iscrizione e della scelta dell’indirizzo abbiamo compilato il modulo e pagato il bollettino. Alcuni ragazzi e ragazze sono stati rimandati, altri sono stati promossi a giugno. Quando siamo andati a chiedere in quale classe fossero stati inseriti ci è stato risposto una classe diversa rispetto all’indirizzo che i nostri figli avevano scelto. Perché la scuola non ha tenuto di conto delle richieste di questi studenti? Perché si vuol sacrificare ragazze e ragazzi che hanno optato per una preferenza pensando al propriuo futuro lavorativo scegliendo per loro un indirizzo che non gradiscono? Che fanno tolgono i sogni e le opportunità a ragazzi di 17 anni?".

"Nella nostra scuola le regole sono chiare da anni – la replica del dirigente scolastico del Matteotti, professor Salvatore Caruso – L’organico delle classi viene stilato a gennaio in base allo storico degli anni precedenti. Sempre a gennaio, sulla scorta dell’organico delle classi, cioè x numero di classi per sala, tot numero di classi per cucina eccetera, chiediamo all’ufficio scolastico e al ministro il numero di insegnanti di cui abbiamo bisogno. Per la formazione dell’organizo e delle classi bisogna tenere per forza di conto dei tanti ragazzi portatori di handicap che frequentano la nostra scuola. Se in una classe ce ne sono quattro non posso sovraffollarla così come non posso far frequentare loro corsi dove ci sono maggiori rischi".

"Chi viene promosso a giugno ha la priorità di frequentare l’indirizzo scelto a gennaio rispetto ai rimandati – conclude Caruso – Comunque, chi ha questo problema venga a scuola, dimostri con i documenti, modulo e bollettini di pagamento, le scelte fatte a gennaio e verifichiamo. Se hanno ragione sistemiamo le cose".