"Incredulità e ingiustizia Un verdetto inaudito"

"Incredulità e ingiustizia". Sono queste le due parole chiave dopo il verdetto della Corte federale sulla presunta combine nella gara del campionato Under 15 che ha visto lo Zambra Calcio opporsi al Montignoso. La storica società del cascinese si affida ad un lungo comunicato per difendere la propria posizione respingendo "in toto le conclusioni che hanno portato a una decisione arbitraria e irragionevole nell’esito e per giunta abnorme nell’entità delle pene comminate a atleti di 15 anni i quali rischiano di vedere troncata la loro attività agonistica giovanile".

La storia è nota e fa riferimento ad un match del 15 maggio scorso su cui aveva presentato reclamo il Floria Grassina Belmonte che si era ritenuto danneggiato dalla vittoria, a suo dire sospetta, del Montignoso, a segno con un rigore che sarebbe stato cercato da un difensore. Allo Zambra sono stati inflitti quattro punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato elite regionale inoltre sono stati squalificati per quattro anni l’allenatore e tre giocatori. "La sentenza della Corte federale di Roma – spiega lo Zambra in una nota – si basa soltanto sull’estrapolazione di una conversazione in una chat tra due ragazzi adolescenti acquisita da un social network (i cui toni dunque sono facilmente immaginabili) e da un brano di un video amatoriale con una ripresa da un centinaio di metri di distanza".

Lo Zambra quindi ribadisce la "totale insussistenza di teoremi di un esposto di parte che ora, in modo sbalorditivo, risultano trasformati in sentenza". Per questo, continua "la società ricorda volentieri le parole usate dalla Corte federale toscana in sede di giudizio di primo grado, che fece cadere ogni accusa. In quella pronuncia i giudici respinsero le tesi della Procura federale con queste motivazioni: “In assenza di prova dell’illecito ed in presenza di meri indizi che però, per come dettagliato, non appaiono in alcun modo gravi, precisi e concordanti (come enunciato dal Collegio di garanzia del Coni), per di più in presenza di una prova privilegiata (il rapporto arbitrale) e di numerosi indizi che sembrano andare in senso antitetico rispetto alla sussistenza di un illecito”".

Proprio per questo lo Zambra: "ribadisce la totale estraneità alle ricostruzioni prese per buone dalla Caf, si insiste qui sulla totale iniquità della sentenza non solo e non tanto in difesa del buon nome di questa società, ma soprattutto a tutela dell’allenatore e dei ragazzi coinvolti, colpiti da un giudizio severissimo e inaudito". "Accanto all’incredulità e al senso di ingiustizia – aggiunge lo Zambra – resta il dispiacere per una decisione che mina la fiducia nelle istituzioni di dirigenti, tecnici e atleti delle società dilettantistiche e giovanili le quali con impegno, abnegazione e volontariato rappresentano le fondamenta di un movimento che invece sembra sempre più inteso a uno sport ad uso di ricchi club e mera vetrina per la televisione. Tutto questo aspettando con fiducia l’esito dell’ultimo grado di giudizio".

