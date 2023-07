Incontro con Prodi alla Certosa

Un incontro per parlare di Italia, Europa e mondo. E’ questo il titolo dell’incontro con Romano Prodi in programma mercoledì 19 luglio alle 21 alla Certosa di Calci. Un’iniziativa a cura dell’Unità Pastorale della Valgraziosa in collaborazione con il Comune e il Museo della Certosa. Una vera e propria lectio magistralis in cui Prodi metterà in luce le relazioni politiche ed economiche tra Italia, Europa e il mondo. In occasione dell’incontro “L’Italia, l’Europa, il mondo”, il museo sarà straordinariamente aperto dalle 20 alle 23 con visite guidate alla chiesa e agli ambienti un tempo dedicati alla vita eremitica.