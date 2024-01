Incontro al liceo Buonarroti: "Un dovere non dimenticare"

Il liceo "Buonarroti" celebra oggi i suoi 50 anni di attività con un’iniziativa dedicata al Giorno della Memoria alla quale parteciperà il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, che insieme al dirigente scolastico Alessandro Salerni e ad Alfredo De Girolamo, autore del libro "Chi salva una vita. In memoria dei Giusti toscani", spiegheranno agli studenti la storie di queste persone comuni diventate eroi silenziosi dell’umanità. Nell’occasione sarà distribuito anche l’inserto diffuso nei giorni scorsi con La Nazione "I Giusti tra le Nazioni", dedicato ai 162 Giusti della Toscana (tra i quali figurano anche pisani come Giorgio Nissim, che fu coordinatore regionale di Delasem, la delegazione per l’assistenza agli emigranti ebrei che ben presto divenne uno strumento efficiente, attraverso una fitta rete di sostenitori, per portare aiuto e salvare persone dalla persecuzione).

"Presentiamo con il quotidiano - ha detto Mazzeo - un bel progetto. Alfredo De Girolamo ci ha dato l’opportunità di editare, come Consiglio Regionale della Toscana, due anni fa il libro ‘Chi salva una vita – in memoria dei Giusti toscani’, di cui un ampio estratto la Nazione ha riportato in un inserto che credo debba essere letto e custodito nelle librerie dei ragazzi. E’ importante e significativo festeggiare i 50 anni di vita di questa istituzione scolastica con un’iniziativa come questa. Un traguardo davvero importante di cui tutta Pisa deve andare orgogliosa". Da qui la scelta del presidente dell’assemblea legislativa toscana di essere presente "per parlare alle ragazze e ai ragazzi che rappresentano il nostro presente, ma soprattutto il nostro sguardo sul futuro: parlare a loro di una pagina terribile della nostra storia è un dovere per tutte le istituzioni e l’obiettivo è raccontare per non dimenticare". "Un dovere - ha aggiunto Mazzeo - che naturalmente non si assolve solo con le parole ma con le scelte che quotidianamente siamo chiamati a compiere, come persone e ancora di più come istituzioni. Ed è proprio questa la ragione per la quale abbiamo scelto di focalizzare l’attenzione sulle storie dei Giusti".

Persone, secondo Mazzeo, "che che hanno scelto la parte giusta da cui stare e che per farlo hanno messo a rischio la loro stessa vita pur di salvare quella di altri: persone che non si sono voltate dall’altra parte e che hanno deciso di non restare indifferenti. "Liberi di essere liberi, ostinati a fare del bene. Donne e uomini - ha concluso - che hanno agito eroicamente, senza interesse personale, per salvare anche un solo ebreo dalla furia nazista della Shoah, quando si stava compiendo il massacro di un popolo sulla base di un piano orribile che puntava allo sterminio. La libertà e la pratica del bene sono possibili sempre. Anche di fronte al baratro, all’orrore, alla speranza che sembra ormai vana. È un messaggio di straordinaria potenza e il testimone più importante da trasmettere alle nuove generazioni a cui chiedo di portare queste storie nella vita di tutti i giorni". Gab. Mas.