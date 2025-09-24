Inclusione, divertimento e salute: Cascina si prepara alla “Festa dello sport”

Cascina (PI), 24 settembre 2025 – Cascina rilancia ancora la ‘Festa dello Sport’, in programma sabato 27 settembre dalle 17 alle 20. La location è la stessa, con Corso Matteotti e piazza dei Caduti che si trasformeranno in un grande campo per ospitare centinaia e centinaia di famiglie per provare ogni genere di sport. La manifestazione, organizzata dalla Onlus Grande Giò in collaborazione con il Comune di Cascina, vedrà impegnate trenta associazioni sportive pronte a schierare dirigenti, tecnici e atleti che illustreranno e faranno provare le varie discipline a tutti i partecipanti, dai più piccoli ai più grandi. La finalità di questa manifestazione, infatti, è quella di far conoscere alla collettività l’offerta sportiva presente sul territorio comunale, grazie all’allestimento di aree strutturate per effettuare dimostrazioni pratiche delle varie attività.

“Questo appuntamento - sottolinea l’amministrazione comunale - serve soprattutto per presentare tutte le possibilità sportive che abbiamo sul territorio. Tra enti di promozione sociale e associazioni sportive dilettantistiche avremo sul corso e in piazza 30 associazioni che allestiranno giochi, percorsi e avvicinamento allo sport per bambini ma anche per adulti. Il nostro territorio può vantare un tessuto sportivo notevole che merita di essere conosciuto e siamo felici che tantissime associazioni e società abbiano accolto la manifestazione con entusiasmo”.

“Anche quest’anno Grande Giò, con il contributo e il supporto dell’amministrazione comunale, è lieta di organizzare la Festa dello Sport - aggiunge Andrea D’Angelo a nome della Onlus Grande Giò - Un evento finalizzato a far conoscere alla collettività l’offerta sportiva presente sul territorio comunale. Sabato tutte le associazioni sportive cascinesi potranno illustrare ed effettuare dimostrazioni pratiche delle varie discipline a tutti i partecipanti, dai più piccoli ai più grandi. La festa sarà occasione per la presentazione di un’altra iniziativa a nome Grande Giò e Insieme per Sognare: sotto la terrazza dell’ex Pretura sarà allestita infatti un’anteprima della mostra fotografica ‘IstAnti di un successo’, che prevede anche un’asta benefica finale”.

La manifestazione è resa possibile grazie all’aiuto fattivo di Sogefarm, Pro Loco, Decathlon, Progetto Genesi e Unicoop Firenze sezione soci Cascina. Lo scorso anno furono tantissimi i partecipanti, con tantissimi bambini che hanno avuto modo di provare vari sport prima di decidere in quale cimentarsi. Anche gli adulti, però, ebbero modo di scoprire nuove discipline, magari maggiormente adatte al raggiungimento dei propri obiettivi e in linea con orari lavorativi e impegni vari. E soprattutto è un modo di conoscere, stare insieme e divertirsi, nel puro ‘spirito Grande Giò’.