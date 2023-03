Incidente a San Giuliano Terme, grave donna sulla moto: ha perso una gamba

Sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Pontasseerchio prima e della Misericordia con medico dopo (foto repertorio)

San Giuliano Terme (Pisa), 26 marzo 2023 – E’ già buio in via Lentini a Pontasserchio. La donna alla guida dello scooter viaggia verso San Giuliano Terme, l’auto (una Renault Clio) in direzione opposta. Un sorpasso, sembra, ma è la polizia municipale a condurre le indagini. Poi lo schianto, un frontale. L’impatto è violento. La signora, 57 anni, sangiulianese, finisce nel fossato da dove viene soccorsa.

Appare subito grave. L’incidente è accaduto intorno alle 20 di venerdì sera.

L’uomo alla guida della vettura si ferma. Riceve le prime curedalla squadra della Croce Rossa di Pontasserchio, poi dalla Misericordia con il medico.

La scooterista viene portata in codice rosso (il più grave) al Pronto soccorso di Pisa, la gamba è già compromessa e, purtroppo, la perde, non è recuperabile. E’ adesso ricoverata in Rianimazione.

La polizia locale svolge i rilievi. Il guidatore, che non è di Pisa, è originario del Sud, viene sottoposto a tutti gli accertamenti in ospedale, anche quelli per conoscere il suo stato al momento dello scontro, come l’alcol test. Esami di routine che si fanno in questi casi.

Da una prima ricostruzione, l’automobilista avrebbe eseguito un sorpasso non in sicurezza, da qui lo schianto.

"Purtroppo mi sono ritrovata lì…", scrive, commentando proprio la notizia postata, un’utente del gruppo Facebook “San Giuliano Terme e i suoi problemi“. "Uno strazio... in quel tratto la strada è dritta, ma stretta... la striscia continua, sorpasso vietato… Da ieri non faccio altro che pensare a quel che ho visto".

Un incidente che ha provato molto la frazione sangiulianese. "E’ molto grave", spiega chi la conosce e si informa in continuazione.

Testimonianze di vicinanza alla signora e alla sua famiglia arrivano anche dall’amministerazione comunale sangiulianese con il sindaco Sergio Di Maio e la vicesindaca Lucia Scatena.

A. C.