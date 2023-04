Tir contro moto al semaforo: muore sul colpo centauro. Camionista sotto choc

Pappiana (Pisa), 9 aprile 2023 – L’incrocio, il semaforo (sembra verde), lo schianto fra il tir e la moto alla vigilia di Pasqua. E’ morto così Alessandro Marchetti, in sella a una Yamaha: avrebbe compiuto 63 anni a luglio. Abitava a Pontasserchio e lavorava in una carpenteria metallica. Ieri, poco prima delle 17, da una prima ricostruzione fatta dalla polizia municipale sangiulianese, pare che all’incrocio di via Lenin con via Giuseppe di Vittorio stesse viaggiando verso Pontasserchio, mentre il guidatore del camion, originario di Massa, sembra che stesse invvece girando verso il Lungomonte. Ma sono in corso ancora i rilievi.

Un attimo e l’impatto violento dopo il quale il centauro non si è più rialzato. Alessandro è apparso immediatamente molto grave, ed è morto quasi subito nonostante tutti i tentativi di rianimarlo già da parte dei passanti in attesa del 118 e le lunghe manovre effettuate dai soccorritori della Misericordia di Pisa chiamati subito.

Sul posto, anche la polizia di Stato in supporto per gestire la viabilità e i vigili del fuoco. Il traffico è stato rallentato per permettere prima i soccorsi e poi la rimozione del corpo (che è stato portato a Medicina legale) e dei detriti che erano pericolosi per gli altri mezzi. Quasi scontata l’autopsia.

Nell’area sono presenti le telecamere che aiuteranno gli agenti nella ricostruzione precisa dello scontro.

"E’ il mio primo incidente – ripeteva il camionista sconvolto – Non ne avevo mai fatti". Lui che sarà sottoposto a tutti gli esami di routine e che sarà denunciato per quanto accaduto.

Le indagini. La municipale ha ascoltato i testimoni, sentirà lo stesso guidatore del mezzo pesante non appena sarà in grado di raccontare. Ha già effettuato le prime misure e analizzato i veicoli coinvolti. Utile sarà il sistema di videosorveglianza che si trova all’impianto semaforico.

Molte le persone che si sono fermate per capire che cosa fosse successo proprio in un giorno prefestivo quando si fanno le ultime compere. "Sono arrivato poco dopo", spiega un signore che si è fermato. "L’ho visto a terra mentre cercavano in tutti i modi di riportarlo in vita perché si vedeva che era davvero molto grave", aggiunge un altro. Il sindaco Sergio Di Maio ha chiesto aggiornamenti per poi esprimere vicinanza alla famiglia di Marchetti per questa tragedia.

A. C.