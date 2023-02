Incidente oggi in FiPiLi, traffico nel caos tra Cascina e Pisa

Incidente in Fi-Pi-Li, traffico nel caos (Foto di repertorio Germogli)

Pisa, 15 febbraio 2023 – Ennesima mattina di caos per gli automobilisti della Fi-Pi-Li. Stamani, intorno alle ore 09, tutto il traffico risultava bloccato tra Cascina e Pisa nord-est in direzione Pisa, per un incidente. Le code hanno raggiunto in poco tempo i 7 km di lunghezza, poi defluiti nel corso della mattina.

Al momento la dinamica dell’incidente in superstrada a Pisa non è chiara, ma non si tratta dell’unico sinistro ad aver causato l’ingorgo sulla Fi-Pi-Li, stamani particolarmente colpita anche dalla nebbia.

Poco prima dell'incidente a Pisa, un altro scontro si è registrato tra Ginestra Fiorentina e Scandicci in direzione Firenze. Anche in questo caso il traffico è andato nel caos e c’è voluto un po’ di tempo prima di far defluire le code chilometriche.