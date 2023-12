Incidente mortale lungo la Fi-Pi-Li, una condanna

"Considerate le condizioni di visibilità, avrebbe avuto la possibilità di avvistare da una distanza non esigua l’inserimento dell’autoarticolato nella carreggiata e quindi avrebbe potuto eseguire una manovra tale da evitare l’impatto, moderando la velocità o frenando o anche eventualmente effettuando un sorpasso" Così la Cassazione ha mandato definitiva la condanna a 8 mesi (pena sospesa) – inflitta con rito abbreviato – per omicidio colposo a carico del 34enne T.S, per la morte di Maricel Valentin Bostan, quale trasportato sul mezzo. La tragedia fu in Fi-Pi-Li l’8 agosto 2016 all’altezza di Cascina in direzione Firenze. Un auto articolato – si legge – si mise in movimento all’interno della piazzola di sosta sul lato destro della carreggiata direzione Livorno-Firenze con l’intento di riprendere la marcia: iniziando ad impegnare la corsia andò a collidere con l’autocarro Iveco condotto dall’imputato che percorreva la strada nello stesso senso alla velocità di 80 Km all’ora in condizioni di visibilità tali "da consentire di percepire a notevole distanza la presenza di altri veicoli". Nell’impatto l’autocarro riportò lo schiacciamento della cabina di guida. La difesa, tra altri aspetti, aveva chiesto la sospensione del giudizio per attendere l’esito del processo pendente a carico del conducente dell’autoarticolato sugli stessi fatti.