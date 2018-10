Migliarino (Pisa), 5 ottobre 2018 - Tragedia della strada intorno alle 14.30 a Migliarino, frazione di Vecchiano, in provincia di Pisa, sulla via Aurelia sud. Quasi al confine al confine con il comune di Viareggio. Un'auto e un pullman di linea si sono scontrati frontalmente. L'automobilista, sbalzato fuori dall'abitacolo, è morto sul colpo. Ci sono alcuni feriti tra i passeggeri del bus. L'auto, una Renault Clio, si è cappottata su un fianco. Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco del comando di Pisa con l'autogru per la messa in sicurezza e la successiva rimozione dei mezzi. Per i rilievi, anche polizia e vigili urbani.