Incidente in pista Ferito 35enne

Incidente in pista al crossdromo "La Pineta di Prunetta" a San Marcello, in provincia di Pistoia. L’infortunio abbastanza per un pilota della provincia di Pisa: un uomo che è stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia. Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata quando, nel corso di una sessione di allenamento il mezzo di cui l’infortunato era alla guida si è toccato in aria con quello di un amico. Il motociclista, un trentacinquenne, dopo l’infortunio ha preferito attendere prima di chiamare i soccorritori ipotizzando una possibilità di recupero senza bisogno dell’intervento dei sanitari, il dolore e qualche difficoltà di respirazione stato infine deciso di chiamare i sanitari.