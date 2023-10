Auto ribaltata sulla Fi-Pi-Li, due feriti

Cascina (Pisa), 9 ottobre 2023 – Incidente questa mattina intorno alle 8,30 fra le uscite di Cascina e Navacchio della Firenze-Pisa-Livorno in direzione di Pisa. Un’auto si è ribaltata e nell’incidente sono rimaste ferite due persone in modo non grave.

Disagi per il traffico, peraltro in un’ora di punta, sia in direzione Pisa (con una coda che è arrivata a 4 chilometri) che in senso contrario per i curiosi. Intorno alle 10 l’incidente risultava risolto, persistevano comunque dei rallentamenti. Sul posto il 118 e la polizia stradale.