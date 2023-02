Cascina, incidente frontale tra auto e furgone, tre feriti

La scena dell'incidente accaduto sulla via Pisana-Livornese

Cascina (Pisa), 20 febbraio 2023 – Paura in serata a Cascina, di fronte al magazzino Amazon: un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente. Coinvolta anche un’altra auto.

Sono tre i feriti soccorsi dal 118. A dare l’allarme un volontario della Misericordia di Montenero (Livorno) che passava di lì e che ha prestato i primi soccorsi alle persone rimaste coinvolte.

Lo scontro è avvenuto in via Pisana-Livornese. Sembra che il furgone stesse superando un’auto quando si è trovato di fronte il mezzo che veniva in senso contrario: questa sarebbe la dinamica.

Sono intervenuti i carabinieri, la Misericordia di Vicarello, la Pubblica Assistenza di Cascina e i vigili del fuoco. A tutti e tre i mezzi coinvolti sono esplosi gli airbag. Una donna ha riportato i danni più gravi, con trauma cranico e colpo di frusta. I feriti sono stati trasportati in ospedale.