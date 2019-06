Pisa, 8 giugno 2019 - Incidente sull'autostrada A12 intorno al chilometro 144 (circa 30 km dopo di Livorno) in direzione nord. Per cause in corso di accertamento il conducente di una vettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. I due occupanti sono stati estratti dall'abitacolo e stabilizzati dalla squadra dei vigili del fuoco di Pisa, per poi essere affidati al personale sanitario del 118. Sul posto anche la Polizia Stradale.

L'incidente si è verificato intorno alle 18.