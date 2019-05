Pisa, 26 maggio 2019 - Ha perso il controllo dell'auto che ha sbandato fino a finire la sua corsa contro un noto bar pasticceria sull'Aurelia. E' successo stamani intorno alle 6. A bordo della vettura un ragazzo di 24 anni. All'arrivo dei vigili del fuoco e dei soccorritori il giovane era già fuori dalla vettura me è stato comunque trasportato in ospedale dal personale medico del 118 per tutti gli accertamenti. Da ricostruire la causa dell'incidente. Sul posto la polizia locale e una squadra dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza la vettura e la zona dell'intervento. Non si segnalano danni alle persone che si trovavano all’interno del locale.

