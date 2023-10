Colpo di sonno, paura in A12: ferita intera famiglia, la figlia sbalzata nella corsia opposta

Pisa, 2 ottobre 2023 – Paura ieri nel primo pomeriggio in A12 a 3 chilometri dall’uscita Pisa Nord, in direzione Genova. Sono state più auto coinvolte intorno alle 15.30, un’intera famiglia ligure è rimasta ferita. In un pomeriggio di traffico intenso per le tante persone che hanno approfittato del sole e delle temperature miti per una giornata al mare. Da quanto si è potuto apprendere, sembra che il padre al volante - da una prima ricostruzione - abbia avuto un colpo di sonno. La macchina (distrutta) si è capovolta più volte e la figlia è stata sbalzata fuori dall’abitacolo finendo nella corsia opposta. Subito dopo su quel tratto si è scatenato un via vai di mezzi di soccorso, da quelli dei vigili del fuoco per far uscire le persone dai mezzi, in particolare quello ribaltato dove se ne trovava un’altra, a quelli delle ambulanze del 118 a quelli della polizia di Stato che ha effettuato i rilievi. Sul posto due veicoli della Pubblica assistenza di Pisa ma anche l’elicottero Pegaso che ha caricato la più grave dei tre, la donna volata fuori dalla macchina. I sanitari l’hanno trovata a terra incosciente, l’hanno stabilizzata e portata al Dipartimento di emergenza e accettazione di Cisanello in codice rosso: è in Rianimazione. Impegnativi i soccorsi, per la mancanza di spazio e l’alta concentrazione di mezzi. E l’atterraggio necessario dell’elisoccorso.

Informato anche il sindaco di Vecchiano, Massimiliano Angori, dato che l’incidente è avvenuto sul suo territorio, che ha chiesto notizie a chi è intervenuto.

L’autostrada è rimasta per due ore chiusa, in entrambe le direzioni, per permettere i soccorsi (dato che uno dei feriti era finito dalla parte opposta) e poi la rimozione di tutti i veicoli e dei detriti che si erano accumulati sulla carreggiata, per mettere dunque in sicurezza la zona.

E’ la polizia stradale che sta cercando di ricostruire la dinamica di questo scontro che si è concluso con tre feriti, tutti e tre gravi. Che cosa è successo? Colpo di sonno, forse, ma si indaga anche per un malore o un guasto improvviso.

Pochi minuti dopo, intorno alle 15.45, un altro sinistro, stavolta a Pisa, anche qui un codice rosso. In questo caso è stata la Misericordia di Pisa a intervenire per soccorrere la persona coinvolta.

Al lavoro, stavolta, la polizia municipale per cercare di ricostruire che cosa sia accaduto.

Domenica nera, dunque, sulle strade pisane per i sinistri, dovuti anche ai tanti spostamenti in una giornata che appariva quasi estiva.

A. C.