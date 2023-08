Incide un cuore sulla Torre Nei guai turista francese

Sono finiti nei guai per un gesto d’amore che però ha deturpato uno dei monumenti più celebri al mondo: la Torre pendente. Ieri mattina una turista francese di 19 anni è stata colta in flagrante da un addetto alla vigilanza del campanile ad incidere un cuore con all’interno due lettere – le iniziali del suo nome e quella del suo innamorato – su una colonna del settimo anello del monumento mediante l’uso di un bracciale a serpentina per scalfire la pietra. L’addetto dell’Opera Primaziale ha subito allertato la Polizia di Stato che è intervenuta alle 10.50 e ha intercettato la giovane turista. La ragazza, accompagnata in Questura, ha ammesso le sue responsabilità ed ha riferito ai poliziotti di aver inciso la iniziale del proprio nome e di quello del fidanzato all ‘interno del cuoricino. Dopo il rituale fotosegnalamento è stata denunciata alla Procura della Repubblica per il reato di danneggiamento aggravato al patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale.

Non è la prima volta che la Torre subisce uno sfregio di questo genere. L’ultimo episodio risale al 2019 quando due turisti americani furono arrestati dai carabinieri per aver inciso il proprio nome sul marmo del monumento giustificandosi dicendo che non pensavano che fosse un reato e aggiungendo che avevano visto altri nomi scritti sulla parete. Ma non è nemmeno il primo caso vandalismo e danneggiamento dei monumenti del nostro Paese.

Neanche un mese fa, invece, è toccato al Colosseo, il danneggiamento è stato filmato e caricato in rete diventando in pochissimo tempo virale. Nel video si vede un turista intento a scrivere il proprio nome e quello della fidanzata sul travertino dell’Anfiteatro Flavio. Una vera e propria incisione con una chiave sulla struttura del Colosseo, e nessuno che tenta di fermarlo. Anzi, dall’altro lato del video c’è un amico che riprende divertito, tra qualche risata, e che, subito dopo, posta le immagini sui social per raccontare il gesto d’amore nei confronti della ragazza. Forse sarebbe meglio tornare ai lucchetti d’amore sui ponti lanciati dal romanzo di Moccia.

Ilaria Vallerini